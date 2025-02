Riidejäätmete kogumine jäi Paides tagasihoidlikuks

Tekstiilijäätmed. Foto on illustratiivne

Täna toimub Paide linnas prügivedu, mille raames kogutakse esmakordselt kokku linnaelanike tekstiilijäätmed. Kui omavalitsustele on tekstiili kui jäätmeliigi eraldi kogumine sellest aastast kohustuslik, on see inimestele vabatahtlik võimalus.