TAGAAJAMISVIDEO Meeletu sõidustiiliga nooruke juht põgenes Järvamaal politsei eest

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Smirnov ütles, et politseipatrull järgnes sõidukile ning eest ärasõitmine toimus kümmekond minutit. „Kui põgeneja nägi, et sõidukiga põgenemine ei õnnestu, otsustas ta sõiduki peatada ja minema joosta,” sõnas ta. „Ka see tegevus ei toonud mehele loodetud edu, sest ta tabati veidi hiljem lähedal asunud kraavist.”