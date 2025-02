Kaugetele külalistele jäi Türil nähtust hea mulje

YOOK Productioni tegevjuhi ja Toiduliidu ekspordi töörühma juhi Katre Kõvaski sõnul tõestas esimene kõrgetasemeline Saudi Araabia toiduettevõtete visiit, et Eesti toit on oma puhtuse, innovaatilisuse ja ning kõrge kvaliteediga sealsele turule oodatud.

„Meie külalised olid väga üllatunud, nähes, kui kõrgetele ohutus- ja hügieenistandarditele vastavad meie toidutootmisüksused ning kui hoolikad oleme nii tooraine valikul kui ka jääkide väärindamisel,“ märkis Kõvask. „Lisaks jättis neile sügava mulje Eesti toidutööstuste automatiseerituse ja digitaliseerituse kõrge tase. Loodame, et selle visiidiga sai loodud eeldus ja vundament aina süvenevatele kaubandussidemetele ja et peatselt on Saudi Araabia kaupluselettidel ja kohvikutes saadaval nii mõnigi Eesti toode,“ lootis Kõvask.