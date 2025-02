Oluline kaitsevahend, mida ei põlanud ära ka Casanova

Veebruariga seostub eestlasel nii mõnigi oluline kuupäev: tuludeklaratsioonide esitamise alguspäev, Eesti sünnipäev ja kahtlemata 14. veebruaril tähistatav sõbrapäev. Vähe teada fakt on aga see, et päev enne sõbrapäeva, 13. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist kondoomipäeva. Sellega tuletatakse meelde, et kondoom on endiselt parim kaitse soovimatu raseduse ja suguhaiguste eest.