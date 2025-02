Järvalased köhisid end Eesti kaardil punaseks laiguks

Terviseameti statistika järgi oli Järvamaal eelmisel aastal läkaköha haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta Eestis suurim. Sellega on maakond ainsana punases: haigestumuse näit on suisa 83,1. Üle poolte haigestunutest on lapsed ja noored, kellest suurem osa on jäänud haiguse vastu vaktsineerimata või on vaktsineerimiskava olnud lünklik.