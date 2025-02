GALERII Suurde spordikompleksi kerkib järjekordne hoone

Hoonet ehitab Paide linnameeskond. Klubi kogukonnajuhi Arto Saare sõnul on valmimas väga uhke hoone, mis muudab sportlaste, nii liigamängijate kui ka laste ja noorte treeningtingimusi, samuti publiku teenindamist oluliselt paremaks.

«Pakun, et nüüd, kui meil on jalgpallihall ja kohe järgmisena saab valmis staadionimaja, on Paidesse kerkimas üks Baltikumi ägedamaid spordikomplekse,» uhkustas Saar.