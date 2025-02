Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide üha laienev spordikompleks Staadioni tänavas jõudis eile uue tähiseni, kui valmimisjärgus olev teeninduskeskus pidas sarikapidu. Kui eelmise aasta detsembris valmis jalgpallihall, siis selle kõrvale tulev staadionihoone ja ümbritsev taristu valmivad lõplikult aprillis-mais.

* Eksib see, kes arvab, et Järvamaa on perifeeria, kus uusi maju ei ehitata ja kodulaenuraha kinnisvaraturgu ei mõjuta. Mõjutab ikka, ja aastast aastasse üha rohkem. Swedbanki eluasemelae­nude valdkonnajuht Anne Pärgma ütles, et panga statistika järgi oli eelmisel aastal keskmine laenusumma Järvamaal 69 000 eurot, mis on üleeelmise aastaga­ võrreldes 25 protsenti suurem. «2023. aastal oli keskmine laenusumma 55 000 eurot,» lisas ta. Järvamaa osa moodustab kaks protsenti kõikidest Swed­banki kodulaenudest ja see on üleeelmise aastaga võrreldes üks protsendipunkt suurem.

* Terviseameti statistika järgi oli Järvamaal eelmisel aastal läkaköha haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta Eestis suurim. Sellega on maakond ainsana punases: haigestumuse näit on suisa 83,1. Üle poolte haigestunutest on lapsed ja noored, kellest suurem osa on jäänud haiguse vastu vaktsineerimata või on vaktsineerimiskava olnud lünklik.

* Teisipäeval otsustas Türi vallavalitsus, et möödunud aastal sai vallas tähtsaima teoga hakkama Yook Productioni AS, mis avas kevadpealinnas Baltimaade esimese kaerajoogitehase.

* Paide linnavalitsus otsustas 3. veebruari istungil, kes esitatud kandidaatidest pälvivad linna tunnustuse silmapaistva tegevuse eest eelmisel aastal. Aastapreemiaid jagatakse viies kategoorias. Huvitav fakt on, et tänavuste preemiate saajatest kolm elavad Türi vallas ja üks Järva vallas­. Samuti on ühes peres põhjust topeltrõõmu tunda, sest laureaat on nii ema kui ka poeg.

* Eelmisel pühapäeval osales kuus Paide tantsurühma seitsme kavaga Koolitantsu maakondlikul tantsupäeval. 45 kavast kümme pälvis eripreemia, nende hulgas ka Paide Hammerbecki põhikooli IXb klassi tants «Lend värvides».