Rait Pihelgas: kohalikud omavalitsused vajavad suuremat rolli jäätmekäitluses

Pihelgase sõnul liigub Eesti õiges suunas jäätmereformiga, andes omavalitsustele rohkem õigusi jäätmekorralduses. "Teiste Euroopa riikide kogemus kinnitab, et omavalitsustele suurema rolli andmine jäätmehoolduses on tõhus ja jätkusuutlik samm. See võimaldab paremini planeerida ja kontrollida jäätmekäitluse kvaliteeti ning saavutada seatud ringlussevõtu eesmärgid," selgitas Pihelgas.