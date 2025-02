Deklaratsioonide esitamise aeg on kohe käes: petturite lemmiknipp on ajasurve

LHV jaepanga juht Annika Goroško selgitab, kuidas pettused töötavad ja jagab soovitusi, kuidas enda varasid ning andmeid kaitsta just tulu deklareerimise perioodil. "Petturid viitavad sageli Maksu- ja Tolliameti autoriteedile ning kasutavad ettekäändena aegunud tagasimakseid, vigaseid deklaratsioone või lähenevaid tähtaegu. Sageli sunnitakse ohvreid tegutsema väga kiiresti, väites, et parandused tuleb teha mõne tunni või päeva jooksul," hoiatab Goroško, lisades, et tegelikult annavad nii Maksuamet kui pangad alati mõistliku aja dokumentide esitamiseks või vigade parandamiseks.