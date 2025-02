„Tahe elada on kasvanud. Olen ammu tahtnud isaks saada ja ma ei pidanud pettuma. Kas on lihtne? Ei, aga see on täiega kõike väärt,“ räägib tõsielusaatest „Vallaline kaunitar“ tuntuks saanud massöör Kaspar Rooni Õhtulehe podcast’is „Beebipalavik“.