Sihtasutus kolis uuele kodulehele

Kodulehe uuendamine sai ajendatud praktilisest vajadusest, kuna seni kasutusel olnud KOVTP (kohalike omavalitsuste teenusportaal) platvormi tegevus lõpeb selle aasta jooksul. Kodulehe loomine oli ka osa projektist "Järvamaa innovatsioonisüsteemi väljatöötamine ja käivitamine" ning uue lahenduse loomisel püüti tagada, et see oleks külastajatele mugavam, sisukam ja kaasaegsem. Koduleht on pidevas täiendamises, et vastata kogukonna ja külastajate ootustele.