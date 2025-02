Põllumees peab valdama finantsjuhtimise oskusi

Baltic Agro viljakaubanduse juhi Timo Sildvee sõnul on käesoleva aasta viljahindu prognoosida keeruline nagu alati, sest tegu on äärmiselt rahvusvahelise ja volatiilse turuga. „Musta mere regioonis on toidunisu hinnad olnud kogu viimase hooaja väga stabiilsed, kõikumised ainult mõne dollari piires. Seevastu räägitakse viimasel ajal väga palju Lõuna-Ameerikast, milline saak seal olema saab, milline ilm on. Suureks küsimärgiks on võimalikud muutused eri riikide ekspordi-impordimaksude osas. Eks siin ole võtmeks, mis hakkab toimuma Washingtonis Valges Majas – kas ja kellega võimalikku kaubandussõda pidama hakatakse, selgub vast lähemate kuude jooksul,“ selgitas ta lisades, et praeguse hinnangu järgi on maailmaturu viljahindade kõige olulisemaks mõjutajaks just poliitilised otsused.