Laskesuusatamise MMil saab kaasa elada järvalasele

Mehise isa Ilmar Udam ütles, et kindlasti on Mehis stardis teatesõidus (4x7,5 km). „Eesti mehi on kohal neli mees ehk teatevõistlustel on nad kõik ka stardis,” rääkis ta. „Teatevõistlus toimub 22. veebruaril ning mina ootan temalt vähemalt seda, et trahviringe ei tuleks. Pinged on MMil ju suured, seda enam, et Mehis peab oma distantsi ootama võistluste lõpuni. Siiski ma ise ei pabista ja loodan, et tal endal peab närv vastu ja teeb rajal oma ära.”