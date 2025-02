Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Selveri esindajad andsid esmaspäeval Järvamaa haiglale sümboolse mõmmikuga üle heategevuskampaaniaga «Koos on kergem» kogutud 2000eurose toetuse. Selle raha eest plaanib sünnitusosakond teha väikseid, kuid olulisi uuendusi. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et pehme mõmmik läheb küll iga aastaga suuremaks, kuid kahjuks ei saa sama öelda poolteise kuuga kogunenud toetuse kohta. «Hea on seegi, et summa pole oluliselt väiksem kui varem, sest inimeste ostujõud on tunduvalt vähenenud,» märkis ta.