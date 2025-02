Teenides kolmandat ametiaega Eesti riiki siseministrina, on mul eriliselt hea meel tõdeda, et kaitsekulutuste kõrval on mõistetud ka meie piiri- ja sise­turvalisuse tähtsust. Kui pole tugevat tagalat ja Eesti inimestel turvatunnet, ei ole kasu ka rakettidest või laskemoonast.