Romusõidukite hind püsib muutumatuna

Ka Paides vastuvõtupunkti pidav AS Kuusakoski annab teada, et võrreldes kuu aja taguse seisuga püsib romusõidukite eest makstav hind sama ehk on 180 eurot tonni eest. Aasta varem maksti aga romuautode eest viiendiku võrra rohkem, 225 eurot tonni eest.