Vedelema jäetud sõidukid toovad ametnikele lisatööd

Paide linnamajanduse osakonna juhataja Mait Grigorjev rääkis, et teateid seisma jäetud autodest tuleb linnavalitsusse õnneks siiski harva. "Keskmiselt kaks kuni neli korda aastas peame sellise teemaga siiski tegelema," märkis ta.

Paraku on linnaametnike käed Grigorjevi sõnul üsna seotud. "Trahvi, liiga pikaks veninud parkimise eest, pole linnal voli sõiduki omanikele teha ja sundteisaldamist me ka korraldada ei saa," lausus ta. "Ainus võimalus on sõidukite omanikud andmebaasidest üles otsida ning nendega isiklikult suheldes püüda olukorrale lahendust leida."