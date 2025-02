GALERII Puna- ja sinivalge tehnika kolonn sõitis vilkurite sähvides Põhja-Järvamaale

Türi Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu juht, vabatahtlik päästja Meelis Välimäe sõnas, et 112 päeva on nad paraadsõiduga Järvamaal tähistanud juba vähemalt kümmekord korda. „Sel korral sain osalejad kokku nagu ikka- võtsin komandopealike, kiirabiinimeste ja politseinikega ühendust ning kõigil oli huvi osaleda,” rääkis ta. „Tasub märkida, et kõik osalejad ei sõitnud kogu marsruuti kaasa ja kui mingi väljakutse peaks olema, siis oleme endiselt reageerimisvalmis. Arvestama pidi ka sellega, et ikkagi on ka talv ja külm ning tuletõrjeauto ei kannata selliseid olusid väga pikalt.”