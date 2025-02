Näitus räägib läbi kunsti leitud suurest sõprusest

Kertu Adele Saar ütles, et näitusele üles pandud tööd on neil mõlemal valminud ühe nädala kuni kahe kuuga. "Olenevalt töö suurusest võtsid suuremad ja detailsemad tööd rohkem aega kui väiksed. Tööd pärinevad aastast 2021 kuni 2025," täpsustas ta.

Saar märkis, et eri aegadel valminud töödes joonistub hästi välja, kuidas nad on kunstikoolis õppides üha paremaks saanud. Näitus on justkui väike ajarännak läbi, mis näitab noorte arenemist kunsti valdkonnas.