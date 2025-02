Kinomuuseumi ümber koondub sõprade klubi

Kinomuuseumi üks eestvedaja Tuve Kärner selgitas, et sõprade klubi loomise ajendiks sai asjaolu, et nad said oma kollektsiooni ühe esimestest televisiooni liikuvatest ülekandejaamadest, mis saabusid ETV-le olümpia-aastal. „Üle 40 aasta oli ta olnud kuulsa loodusfilmide operaatori, loodusfotograafi, lavastaja, õppejõu ja veel mitmete ametite pidaja Rein Marani hoole all hoiuruumina,” rääkis ta. „Sõiduki soovime parkida meie kinomuuseumi õuele, kuhu soovime rajada mälestusnäituse Reinule, sest bussis on veel üksjagu temaaegset kinoga seonduvat tehnikat. Kokkulepe materjalide saamiseks stendide tarbeks on sõlmitud abikaasa Margiti ja sõber Jaak Ellinguga.”