Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Coopi Järva-Jaani pood on ehe näide sellest, et elu maal pole sugugi hääbumas. Kunagist väikest alevi kauplust on ehitatud juba kahel korral suuremaks ning viimased viis aastat on otsitud lahendusi, kuidas kaubanduspinda veelgi laiendada. Nüüd on projekt valmis ja juurdeehitus võib kasvõi tänavu alata.