Järvamaa kinnisvaraturg riiklikult kuidagi silma ei paista, kuid hinnas on ühte liiki maad

Kokku toimus 51 292 tehingut, millest 40 640 olid ostu-müügitehingud. Kuigi ostu-müügitehingute arv jäi samale tasemele kui 2023. aastal, suurenes koguväärtus 13%, viidates sellele, et kinnisvara keskmised hinnad on tõusnud. Järvamaa kinnisvaratehingud moodustasid 2,4% Eesti mullustest kinnisvaratehingutest. Eriti hinnas on meie haritavad põllumaad.