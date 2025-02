Järvamaa liikluses kaotas elu neli inimest

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Smirnov sõnas, et traagiliste liiklusõnnetuste puhul proovivad nad alati välja selgitada nii õnnetuse juurpõhjuse kui leida toetavat statistikat mõne teelõigu ohtlikkuse või ohutuse kohta. Seda selleks, et etteaimatavalt planeerida patrullide paiknemist. „Praktika näitab aga seda, et kui me suure liiklussagedusega Tallinna-Tartu maantee puhul pigem teame ohtlikumaid lõike, siis raskeid liiklusõnnetusi juhtub tegelikult ettearvamatult üle maakonna,” nentis ta. „Autojuhid on endiselt inimesed ja inimesed eksivad.”