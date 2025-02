Nelja jalaga kana leidis hingesugulase uhkes paabulinnus

Lindude perenaine Antonina Pihl ütles, et märkas kahe eri liigist linnu soojemaid suhteid juba mõnda aega tagasi. Umbes viieaastane paabulind on praegu üksik. «Teiste paabulindude juurde ma teda panna ei saa, sest linnud elavad paaridena ja isased lähevad konkurentsi tundes kohe kaklema. Ta saab endale kindlasti varsti paarilise, kuid talv tuleb tal veeta koos Ayam Cemani kanakarja­ ja kukega. Kitsepered on samuti­ samas soojas laudas neile seltsiks,» selgitas ta.