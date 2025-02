Eesti Raamatu Aasta puhul avati lugemisnurgad igas Türi valla rahvamajas

Eesti Raamatu Aasta algus on Türi valla kogukondadele rõõmustava uudise toonud: Türi kultuurikeskus on igas valla rahvamajas avanud hubased lugemisnurgad. Need on kohad, kus iga huviline saab aja maha võtta, avastada uusi teoseid ja sukelduda kirjanduse põnevasse maailma.