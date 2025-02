Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Muidu pealinna trendikates meelelahutuskohtades muusikat mängiv tuntud diskor DJ Britiimpeerium tegi kolmapäeval meeleoluka ülesastumise Järvamaal, kui korraldas sõbrapäevadisko. Kui kohalik tantsurahvas nüüd selle peale imestab, miks kusagil reklaami polnud ning miks oli pidu keset töönädalat, tuleb rahustuseks öelda, et see oli ainult valitud seltskonnale. Pealegi oleks keskmine peole tulla soovija olnud suure tõenäosu­sega selleks ka liiga noor. Disko oli Käru Südame­kodus. Saite õigesti aru, just nimelt disko, mitte midagi vähemat. Ja kes arvab, et sellest ei saanud asja, see eksib. Pidu tõi tantsupõrandale rohkem inimesi­ kui mõni koolidisko. Muidugi ei tulnud plaadimasinast sellist muusikat, nagu diskor tavaliselt mängib, vaid Eesti kullafondi kuuluvad meloodilised laulud. Nii lõbusat päeva pole eakatekodus vaat et olnudki