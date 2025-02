Looduskaitse all olevas Rava tammikus avastati ATV sõidujäljed. Rava tammik, mis on kaitse all juba alates 1936. aastast, on hinnaline loodusväärtus, kus kasvavad mitmesaja-aastased põlised tammed. Mootorsõidukite liiklus selles piirkonnas ohustab metsaalust pinnast ning häirib nii kohalikke elanikke kui ka looduses liiklejaid.