Järvamaal toimus simulatsiooniõppus

„Tegemist on olulise õppusega, mis aitab meie ringkonnal paremini sidustada malevate staapide, partnerorganisatsioonide ja teistkordselt õppusest osavõtvate ussisõdalaste omavahelist koostööd,“ ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Tänavusel õppusel on põhirõhk tagalaala kaitsvatel tegevusetel, mis aitavad meil aru saada, millised proovikivid on ootamas ja kuidas neid lahendada selleks, et diviisi tuled ja viled oleks kaitstud.“