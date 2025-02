Õiguskantsler: Eestis sündinud laps ei tohi jääda kodakondsuseta

„Kui esineb siiski kaalukaid põhjusi, mis takistavad soovituse järgimist, peaks Eestis sündinud kodakondsuseta lapsele olema võimalik taotleda Eesti kodakondsust hiljemalt siis, kui tema mõlemad vanemad, kes ei ole ühegi riigi kodanikud, on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt viis aastat, isegi kui tema sünni ajal ei olnud see nõue täidetud,” kirjutas õiguskantsler märgukirjas riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem murega, et tema 2018. aastal Eestis sündinud kodakondsuseta lapsel pole olnud võimalik saada Eesti kodakondsust. Asjaolude uurimisel selgus, et kodakondsuse seaduses on lünk. Selle tulemusena ei ole Eestis sündinud kodakondsuseta lapsel võimalik saada Eesti kodakondsust, kuigi tema vanemad ei ole ühegi riigi kodanikud, aga üks neist on elanud Eestis elamisloa alusel enne lapse sündi vähem kui viis aastat.