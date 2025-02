Külmakraadid lubavad uisurõõme nautida

Sargvere liuvälja üks eestvedajaid, Klaarika Uusmaa, ütles, et liuvälja ettevalmitus algas vähehaaval 10. veebruaril. «Me ei saa külmade tulekul kohe nii kiirelt tegutseda, sest meie liuväli asub spordiväljakul, mille asfalt­kate on sile ja sellele on hõlpsam jääkihte kiiresti kasvatada,» selgitas­ ta.