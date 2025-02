Purjus autojuht: palun kõigi käest vabandust

Kokkupõrge oleks võinud lõppeda traagiliselt, kuid õnneks pääsesid kõik tõsiste vigastusteta. Opel Omega kõrval­istuja iste oli kokkupõrke järel kõigest 20 sentimeetri laiune. Autot teisaldanud inimese sõnul oli õnn selle mehe õuel suur. «Auto on poole meetri jagu sisse­poole muljutud. Usun, et külgmine õhkpadi päästis selle mehe elu,» lausus ta.

Joobes juhi sõnul oli tema Opel Omega suur auto ja kaalus tervelt kaks tonni. «Nüüd läks see doonoriks. Inimene, kes auto ära transportis, maksis mulle kolmsada eurot ja ütles, et tal on minu auto mootorit vaja­,» lausus ta.