Selgusid sihtkapiltali "Andekas laps" preemiasaajad

Märten Erik Arold on Hillar Hanssoo Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on tänaseks 9 aastat järjepidevalt ujumisega tegelenud ja on Paide Ujumisklubi ainuke võistlussportlane ning oma tegemistes vägagi edukas. Treener kiidab väga noormehe sihikindlust, kannatlikkust ja eneseanalüüsi oskust, mis viivadki suurepäraste tulemusteni.