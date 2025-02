Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise sajandi lõpul Paides suuri ettevõtlusplaane pidanud Mehhiko ärimees José Morales, kes sel eesmärgil soetas ka kinnistuid, on otsustanud nüüd oma Järvamaa vara müüki panna. Kuigi tollal olidki Moralese kavatsused ja mõtted suured ja siirad, läks elu teisiti ning kokkuostetud kinnisvara jäi rohkem kui paarikümneks aastaks oma aega ootama. Linnarahvas mäletab siiani lugu ühest välismaalasest, kes Paides maju kokku ostis. Kinnistutel on hea võimalus areneda ja asukoha mõttes on üks magusam kui teine.