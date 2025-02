Parim piimakarjakasvataja tuleb Väätsa Agrost

Parima piimakarjakasvataja, AS Väätsa Agro loomakasvatusjuhi Sven Tammoja karjas Järvamaal on 2640 aastalehma. Lehmade piimatoodang aastalehma kohta oli 13 742 kg.

„Sven Tammoja prioriteedid karja kasvatamisel on tõuaretus, loomade pidamistingimused ja söötmine, mis kõik on aluseks kõrgetele piimatoodangu tulemustele. Sven Tammoja pöörab tähelepanu innovaatilistele lahendustele ja annab neid teadmisi ka edasi, käies õpetamas noori loomakasvatajaid. AS Väätsa Agro on Eesti suurim piimakarjakasvatusettevõte, farmis kasutatakse ka Eesti suurimat karussell-lüpsisüsteemi,“ iseloomustas Tanel-Taavi Bulitko.