Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tänas Järvamaa kooli õpetajat

Minister Piret Hartman sõnas, et läheneva vabariigi aastapäeva valguses on oluline meelde tuletada, et vaba riik ei ole midagi iseenesest mõistetavat. „Meist igaühe roll on oma riiki ja selle väärtusi kaitsta. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi missioon on Eesti inimeste toiduga varustamine ning piirkondlikult ühtlasema arengu tagamine ja regionaalsete lõhede vähendamine. Tunnustame uhkusega neid inimesi, kes aitavad meil neid eesmärke saavutada. Südamest siiras tänu!“