Maailmameistrivõistlused tipnesid pronksivõiduga

Lumeolud võistluspaigas olid veel võistluste eelpäeval olematud. Sadas vihma ja metsaalused olid täiesti lumevabad, vaid tihe kunstlumel suusaradade võrk oli suusatatav. Nii tuligi korraldajail avapäevade võistlusrajad planeerida suuresti statsionaarsete kunstlume radade võrgustikus, kuhu korraldajad käsitööna suutsid rajada vaid üksikuid täiendavaid rajalõike. See tingis aga selle, et suuresti said määravaks suusatamise kiirus ja orienteerumistehnilised oskused olid vähemolulised.