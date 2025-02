Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa vapimärgi saab tänavu Türi teenekas muusikaõpetaja ja kooridirigent Tiiu Schüts, kes on maakonnas muusikaharidust andnud üle 50 aasta ning pälvinud selle eest tunnustusi. On omamoodi tähelepanu­väärne, et Schütsile omistatav vapimärk on järjekorras 50.