Järvamaa poliitik sai väärt kingituse

See pole esimene kord, kui Tiina oma käsitööoskusi jagab. Eelmise aasta Eesti Vabariigi aastapäeva puhuks kudus ta sarnased kindad ka eelmisele nõukogu esimehele Toomas Tammikule. Toomase kindad olid Koeru piirkonna mustriga. Rahvusmustrites kindad on mitte ainult soe ja praktiline, vaid ka sügava sümboolse tähendusega kingitus, sest nende silmustesse on kootud meie kultuuripärand.