Grünthal Läänemetsale: kas te ei karda munapiiksu saada?

Grünthal nimetas sõnavõtu algul Läänemetsa uueks Viktor Kingisepaks. "Lugupeetud uus Viktor Kingissepp. See pole minu väljamõeldis, vaid see on saatejuhtide – ma ei mäleta, kas Vikerraadios või Kukus – öeldud. Ja miks see on? Sest te viite sisuliselt ellu samasugust kirikute sulgemise poliitikat, nagu tegi seda omal ajal Stalin," lausus Grünthal.