Korvpalliõhtu kisub juba enne mängu tuliseks

Paide Viking Window korvpallimeeskonna mänedžer Janno Viilup oli üllatunud, kui nägi, et Reinar Halliku korvpallikooli võistkonda on tänaseks kohtumiseks üles antud 195 sentimeetri pikkune ja 25aastane Avery Justin Wilson. Tegemist on ameeriklasega, kellel Eesti korvpallis veel jalajälg puudub. "Ei tea, kas nad kardavad meid nii väga," sõnas Viilup naljaga pooleks.

Kui tegemist on 25aastase mängijaga võib eeldada, et kogemusi peaks tal jaguma. Arvestades, et suurem osa Reinar Halliku korvpallikooli mängijatest on 17- ja 18aastased noored, on ilmselgelt tegemist võistkonnale tugevust lisava täiendusega.