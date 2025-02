Paidest pärit spaajuht pälvis olulise tunnustuse

Jaan Ratnikule antakse vapimärk pikaaegsete teenete ja panuse eest Pärnu kui turismisihtkoha tuntuse kasvatamisel ning Pärnu turismisektori arendamisel. Tervise Paradiisi ja Sanatoorium Tervis OÜ juhatuse liikmena on ta juhtinud mitmeid uuendusi, mis on parandanud Pärnu atraktiivsust ja aidanud piirkonda positsioneerida rahvusvahelises kontekstis. Ta on ka üks MTÜ Destination Pärnu asutajaliikmetest. 2013. aastal pälvis Jaan Ratnik Pärnumaa vapimärgi.