Järvamaal tegutsev personaaltreener Silvia Kibuspuu Mitte kunagi pole hilja alustada

Personaaltreeneri koolituseni jõudis Kibuspuu suuresti tänu Aravete jõujaama eestvedajale Marko Remlikule. Remlik soovitas Kibuspuul paberid ära teha ning hakata teistele trenne andma. Kibuspuu kõhkles alguses, sest ta ei teadnud, kuidas talle võiks teiste õpetamine sobida. Saades omale esimesed trennihuvilised, koges ta, kui tore on teiste abistamine ja juhendamine. „Mulle hakkas inimeste õpetamine meeldima. See tekitas hea tunde, et saad kedagi aidata." Oma töös naudib ta ka enda aja peremeheks olemist. „Mulle ei ole kunagi meeldinud kaheksast viieni töö. Treeneritöö on selline, kus sa saad rohkem oma aega valida," lisas ta.