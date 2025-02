Vanapaberikuhjas peitis end üllatav leid

1525. aastal tuli Saksamaal trükipressi alt teos, arvatavasti Martin Lutheri missa tõlge, mis sisaldas tõenäoliselt eesti- ja lätikeelseid tekste. Teel Eesti poole teos arestiti ja siia see ilmselt ei jõudnudki. Ka pole trükisest säilinud ühtegi eksemplari­, kuid selles, et just nende kaante vahel oli esimene teadaolev eestikeelne trükitekst, on teadlased üsna kindlad.