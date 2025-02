Aravete pargi 250aastased männid on piirkonna ajaloo vaiksed tunnistajad

Aravete kooli park on üks Järvamaa väärtuslikemaid loodus- ja kultuuri­pärandeid, mille juured ulatuvad sajandite taha. See pole pelgalt haljasala, vaid ajalooline ja ökoloogiline rikkus, mis on kujunenud mitme sajandi vältel ning mida on hoolikalt säilitatud. Pargi vanimad männid on teadlaste hinnangul umbes 250 aastat vanad, olles piirkonna ajaloo ja looduskeskkonna arengu elavad tunnistajad. Praegu on pargis alles 31 sellist mändi.