Laupäevase Järva Teataja tutvustus

Tänavu möödub 500 aastat vanima eestikeelse trükisõna ilmumisest ja selle tähistamiseks kuulutati jaanuaris avatuks eesti raamatu aasta. 1525. aastal tuli Saksamaal trükipressi alt teos, arvatavasti Martin Lutheri missa tõlge, mis sisaldas tõenäoliselt eesti- ja lätikeelseid tekste. Teel Eesti poole teos arestiti ja siia see ilmselt ei jõudnudki. Ka pole trükisest säilinud ühtegi eksemplari­, kuid selles, et just nende kaante vahel oli esimene teadaolev eestikeelne trükitekst, on teadlased üsna kindlad. Et teada saada, kas ka Järvamaa muuseumi kogudes võib varjul olla­ mõni eriti vana ja haruldane eesti­keelne trükis, on mõistlik uurida seda Järvamaa­ muuseumi teadusjuhilt Ründo­ Mültsilt. Sest kui keegi muuseumi arhiivis peituvast ning vanadest raamatutest midagi teab, siis on see just nimelt bibliofiilist teadusjuht. Nii polegi imestada, kui Mülts teatab justkui muuseas, et muuseumi kogudes peitub nii mõndagi ja tema erakogus on esimene eestikeelne piibel. «Üht-teist põnevat on veel, otsisin juba arhiivist välja,» märgib ta.