PILDID Järvamaa mudilased said oma presidendi vastuvõtu sel nädalal juba peetud

Retla-Kabala Kooli Oisu lasteaia õpetaja Anneli Raitar andis teada, et hommikul algas see lastele piduliku suupistelaua ettevalmistamisega. „Lauda kaunistasid nii must leib kiluga kui ka värskelt küpsetatud karask,” rääkis ta. „Täpselt kell 10 saabus presidendipaar ja algas kätlemine. Seejärel pidas president kõne, milles tänas õpetajaid ja toredaid kaaslasi koos veedetud aja eest. Peale kontserti said osalejad proovida oma tantsuoskusi valsi saatel.”