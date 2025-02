Dimitri Jepihhin tunnistas, et on tänulik, et sai võimaluse mängida Paide Linnameeskonnas. „Kahe aasta jooksul kogesin siin mõnusat, kuid samas konkurentsitihedat ja alati töist atmosfääri, mis aitas mul mängijana arengus järgmise sammu astuda,” sõnas ta. „Tänan kogu meeskonna personali, fänne ja mängijaid nende hooaegade eest ning loodan, et Linnameeskond täidab kõik eelseisvaks hooajaks püstitatud eesmärgid. Vamos, Paide!”