Kummaline õnnetus Reka kaotas Paide äärelinnas oma haagise

PPA kommunikatsioonispetsialist Ragne Keisk kinnitas, et selline liiklusõnnetus leidis tõesti aset. "Ööl vastu tänast kella 00.10 paiku laekus häirekeskusele teade, et Järvamaal Paides Tallinna teel asuva tankla juures on keset teed seismas MAN veok, millel on haagis tagant ära tulnud," selgitas ta. "Sündmuskohal käinud politseipatrull tuvastas, et veokijuht oli kaine ning vestluses ilmnes, et tegu olnud juhi poolse äpardusega, mistõttu tulnud veokil haagist tagant. Õnneks inimesed ega kellegi vara juhtunu käigu kahjustada ei saanud. Ettevõte tellis sündmuskohale puksiiri, mis kella 1 ajal raskeveoki sealt minema toimetas."