Roland Murakas jäi põneva lõpu saanud Otepää talverallil teiseks

„Tegime neljapäeval ühe testipäeva ja seal sai kuskil 60-70 km sõidetud. Mõte siin osaleda tuli viimasel hetkel ja kuna minu enda auto on hetkel töös, siis rentisime SRT-st Škoda Fabia Proto, millega tulime siia nautima. Minu jaoks on see suur-suur võit, sest ma pole talve oludes suutnud oma kiirust näidata ja seekord see õnnestus ning oli nauditav sõita ja kingituseks võit. Palusin abi oma vanalt kaardilugejalt Uku Heldnalt, kes pole viis aastat autos istunud. Alguses oli pisut probleeme legendi rütmiga aga viimasel kolmel katsel sai ta väga hästi hakkama. Olen talle väga tänulik ja ta väärib seda võitu, mis on tema esimene üldvõit,“ võttis Koik võiduga lõppenud võistluse kokku.