Paide võrkpalliklubi juht ja treener Piret Reinfeld ütles, et sünnipäevaturniir on toimunud 24 korda. "Ära jäi see vaid covidi aastal," täpsustas ta.

Nüüdseks on turniirist saanud paljudele võrkpalluritele sündmus, mida kindlalt mängukavas hoitakse. Seega on palju võistkond omavahel vanad head tuttavad. "Sellele vaatamata lisandub igal aastal ka mõni uus võistkond ja mõned ammused käijad vajuvad jälle ära," rääkis Reinfeld. "Aga alati on huvitav ja tundub, et tüdinud pole sellest turniirist keegi."